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Sıla Türkoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun son halini gören inanamadı. Ünlülerde akım haline gelen tesettür olayında ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu da katıldı. İşte haberin detayları...

Sıla Türkoğlu&#039;nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı dizide radikal bir karar alındı.
Sıla Türkoğlu&#039;nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, tesettürlü olarak ekrana çıktı. Görenler "Keşke hep böyle kalsa" yorumları yaptı.

Sıla Türkoğlu&#039;nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Sıla Türkoğlu, tesettürlü haliyle büyük beğeni topladı.
Sıla Türkoğlu&#039;nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Son dönemlerde ünlülerin tesettür takması dikkatlerden kaçmazken, Türkoğlu'nun başı örtülü halini gören şaşırdı.

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Editör
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