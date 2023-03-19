Sıla Türkoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu , Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı dizide radikal bir karar alındı.

Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, tesettürlü olarak ekrana çıktı. Görenler "Keşke hep böyle kalsa" yorumları yaptı.

Sıla Türkoğlu, tesettürlü haliyle büyük beğeni topladı.

Son dönemlerde ünlülerin tesettür takması dikkatlerden kaçmazken, Türkoğlu'nun başı örtülü halini gören şaşırdı.

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