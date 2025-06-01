Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'ndan ortaya karışık pozlar geldi.



Oyuncu, son dönemde çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Türkoğlu, "Son günlerde ben" notuyla karelerini paylaştı.

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