 Sıla Türkoğlu'ndan bikinili pozlar!

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu,



tatil karelerini paylaştı.

Bikinili pozlarını paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.



Fit vücüduyla dikkat çeken Türkoğlu, yeni sezon için kamera karşısına geçecek.

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