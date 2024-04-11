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Sıla Türkoğlu'na büyük ilgi

Sıla Türkoğlu'na büyük ilgi. İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu'na büyük ilgi

Cannes'da 120'den fazla büyük uluslararası stüdyo ve dağıtımcının katıldığı ünlü televizyon fuarı 61. MIPTV Fuarı kapsamında yapılan kutlamaya, 'Kızılcık Şerbeti' ekibi de katıldı.

 Sıla Türkoğlu'na büyük ilgi

Dizinin en cok ilgi gören ismi ise Sıla Türkoğlu oldu. Güzel oyuncu siyah elbisesiyle göz doldurdu.

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