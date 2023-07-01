Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan bir ilk

Yaklaşık iki aydır birlikte olan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan ilk paylaşım geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Türkoğlu, sevgilisiyle ilk karesini yayınladı.



Sevgilisiyle mutfaktaki pozunu yayınlayan Türkoğlu, "Usta-çırak" notunu düştü. Aynı kareyi sayfasına taşıyan Navruz, 'Usta' yazısını kendisine işaretledi.

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