  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan bir ilk

Yaklaşık iki aydır birlikte olan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan ilk paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan bir ilk

 

Yaklaşık iki aydır birlikte olan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan ilk paylaşım geldi.

 

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan bir ilk

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Türkoğlu, sevgilisiyle ilk karesini yayınladı.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'dan bir ilk
Sevgilisiyle mutfaktaki pozunu yayınlayan Türkoğlu, "Usta-çırak" notunu düştü. Aynı kareyi sayfasına taşıyan Navruz, 'Usta' yazısını kendisine işaretledi.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu
  Güncel

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Funda Arar Bodrum'da fahiş fiyata satılan yerlerde lahmacun yiyenlere sert tepki gösterdi!
  Magazin

Funda Arar Bodrum'da fahiş fiyata satılan yerlerde lahmacun yiyenlere sert tepki gösterdi!

Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı
  Magazin

Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi
  Magazin

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi

Ajda Pekkan yaşadığı pişmanlığı anlattı
  Magazin

Ajda Pekkan yaşadığı pişmanlığı anlattı