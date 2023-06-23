Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı.



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ve Navruz, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.



Çıkan aşk haberlerinin ardından da açıklama yapmayan ikili, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.



Küdür Koyu'na demir atan çift, güneşlenirken objektiflere yansıdı.



Taze aşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.