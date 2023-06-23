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Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, Bodrum'da görüntülendi. Oyuncu çift, çıktıkları tekne turunda objektiflere yansıdı

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ve Navruz, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
Çıkan aşk haberlerinin ardından da açıklama yapmayan ikili, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
Küdür Koyu'na demir atan çift, güneşlenirken objektiflere yansıdı.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
Taze aşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

 

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