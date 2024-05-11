Sıla sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününde aşka geldi!

İlker Kaleli, 40'ıncı yaşına girdi.



Sıla, oyuncu sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı.



Kaleli'nin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40'ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima.

İyi ki doğdun sevgilim" diyerek, kalp emojileri koydu.

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