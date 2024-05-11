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Sıla sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününde aşka geldi!

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününde aşka geldi! İşte detaylar...

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününde aşka geldi!

İlker Kaleli, 40'ıncı yaşına girdi.

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününde aşka geldi!
Sıla, oyuncu sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününde aşka geldi!
Kaleli'nin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40'ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima.
İyi ki doğdun sevgilim" diyerek, kalp emojileri koydu.

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