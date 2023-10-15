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Sıla sahne kombiniyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Sıla sahne kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Sıla sahne kombiniyle dikkat çekti

Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde keyifli bir akşama imza attı. Bu yaz Türkiye'yi batıdan doğuya karış karış gezerek konser veren Sıla, sonbaharda da konser maratonuna devam ediyor.

Sıla sahne kombiniyle dikkat çekti
KerkiSolfej'in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Açıkhava'da İstanbullulara müzik dolu bir akşam sunan sanatçıya hayranları gece boyunca eşlik etti.

Sıla sahne kombiniyle dikkat çekti
Biletleri günler öncesinden tükenen sanatçıyı dinlemeye gelen hayranları açıkhava girişinde kuyruk oluşturdu. İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği konserde şarkıları ve performansıyla hayranlarından tam not alan Sıla, kulakların pasını sildi.

Sıla sahne kombiniyle dikkat çekti
Sanatçı şarkı arasında “Burada beraber yalnızlığımızı gideriyoruz. En kıymetlisi buradan ayrılırken iyi bir hatıramızın olması. Ben büyük bir sofradan daha kıymetli, daha aziz bir şey görmedim” şeklinde konuştu.

Sahnelerde Sıla rüzgarı 16 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava, 30 Ekim İstanbul Harbiye Açıkhava konserleriyle devam edecek.

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