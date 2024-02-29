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Sıla sahne kıyafetlerini bakın kime bağışlıyor?

Sıla bakın sahne kıyafetlerini kime bağışlıyor? İşte detaylar...

Sıla sahne kıyafetlerini bakın kime bağışlıyor?

Sno Magazin'in haberine göre; Sıla, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sıla sahne kıyafetlerini bakın kime bağışlıyor?
Şarkıcı, "Ramazan ayına kadar konserlerim var. Yarın bir şarkım çıkacak. Ay sonu bir tane daha çıkacak. Çok birikti şarkılar, hızlanıyorum" dedi.

 Sıla sahne kıyafetlerini bakın kime bağışlıyor?

Sıla, "Şarkı isteyen meslektaşlarınız için ne gibi kriteriniz var mı?" sorusuna, "Herkesin şarkı söylemesi taraftarayım. Tabii belli bir eğitim almaları gerekiyor. Şarkı söyleyebilen insanlara şarkı armağan edebiliyorum. Ücreti karşılığında tabii" diye konuştu. Sahne kıyafetlerini Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayan şarkıcı, "Ne kadar elimizi taşın altına koyarsak o kadar iyi... Şöhretimiz ve ismimiz biraz değerli işlere yarasın. Sadece hava atmakla olmuyor" dedi.

 

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