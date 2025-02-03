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Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı

Ünlü şarkıcı Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı! İşte detaylar...

Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu.

 Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı

Sıla Gençoğlu, önceki akşam İzmir Sunset Palazzo'da konser verdi.

 Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı

Gazino sahnesine özgü olarak güncellediği yeni repertuvarıyla sahneye çıkan sanatçı,

 Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı

sevilen eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Sezen'den 'Sitem' Barış Manço'dan 'Can Bedenden Çıkmayınca' gibi şarkılarla izleyenleri mest etti.

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