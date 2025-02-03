 Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu.

Sıla Gençoğlu, önceki akşam İzmir Sunset Palazzo'da konser verdi.

Gazino sahnesine özgü olarak güncellediği yeni repertuvarıyla sahneye çıkan sanatçı,

sevilen eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Sezen'den 'Sitem' Barış Manço'dan 'Can Bedenden Çıkmayınca' gibi şarkılarla izleyenleri mest etti.

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