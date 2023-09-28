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Sıla'nın Harbiye konserindeki sürprizi herkesi şok etti

Sıla'nın Harbiye konserindeki sürprizi herkesi şok etti. İşte detaylar...

Sıla'nın Harbiye konserindeki sürprizi herkesi şok etti

Sıla, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda BtcTurk 10. Yıl Konserleri’nde muhteşem bir akşam yaşattı.

Sıla'nın Harbiye konserindeki sürprizi herkesi şok etti

KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği sonbahar konserleri kapsamında iki ay sonra İstanbullularla yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Sıla, seyircisini 'Bırak' şarkısıyla selamladı. Özel repertuvarıyla şarkılarını sevenleriyle dev bir koro halinde seslendiren sanatçı, iki saat boyunca hafızalardan silinmeyecek bir performans sergiledi.

Sıla'nın Harbiye konserindeki sürprizi herkesi şok etti

MODA İKONU SILA
Konserlerinde stiliyle dikkat çeken Sıla Harbiye Açıhava’da ilk yarı Amor Garibovic tasarımı korse&body ile Alaia dizaynı pantolon giydi. İkinci yarı kostümünde ceketi Amor Garibovic atleti Ümit Ünal ve pantolonu Alaia imzalıydı. Sanatçı ayakkabıda Alexander Mcqueen, takılarda Bee Goddess tercih etti.

Sıla'nın Harbiye konserindeki sürprizi herkesi şok etti

SEYİRCİSİYLE DÜET YAPTI
Sıla, Vur Kadehi şarkısını seslendirirken kendisine coşkuyla eşlik eden seyircisinin veteriner arkadaşı Şükrü Çobanoğlu olduğunu görünce şaşırdı ve sahneye davet etti. Şarkıyı arkadaşıyla birlikte söyleyen sanatçı, "Yıllarca biz kendisine çocuklarımızı emanet ettik. Şimdi sahnede kendisiyle şarkı söylemek ne büyük mutluluk." dedi.

Sıla'nın Harbiye konserindeki sürprizi herkesi şok etti

YOĞUN İLGİ ÜZERİNE 7. KONSER
28 Eylül, 1 Ekim, 14 Ekim tarihlerinde Harbiye Açıkhava’da hayranlarının karşısına çıkacak olan Sıla, sevenlerinin yoğun talebi üzerine bu yılın 7. konserini 30 Ekim’de verecek. Sıla, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.

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