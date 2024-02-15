Sıla'nın 14 Şubat sahnesinde evlilik teklifi

Sıla konserde “Evlilik teklifi yapabilir miyim?” diye seslenen seyircisini kırmayarak sevgilisiyle beraber yanına davet etti.

Sıla’nın sahnesini paylaştığı çılgın aşık, sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklifi yaptı ve 2 bin kişinin alkışları eşliğinde yüzük taktı.

İki buçuk saat boyunca şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Sıla, hafızalardan silinmeyecek bir 14 Şubat akşamı yaşattı.

Sanatçı bugüne özel hazırladığı repertvuarı ile, keyif dolu bir konser gerçekleştirdi. En çok konser veren sanatçılardan Sıla, 24 Şubat'ta İstanbul Ülker Arena'da sahneye çıkarak sevenleriyle buluştuğu konser maratonunu ara vermeden sürdürecek.

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