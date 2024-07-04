  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sıla maç için konserini erteledi

Sıla maç için konserini erteledi. İşte detaylar...

Sıla maç için konserini erteledi

Sıla, 6 Temmuz'daki Çeşme konserini A Milli Futbol Takımımızın cumartesi günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacağı maça denk gelmesi nedeniyle ileri bir tarihe aldı.

Sıla maç için konserini erteledi
Şarkıcı, konserini 2 Ağustos'a ertelediğini açıkladı.

Sıla maç için konserini erteledi
Sıla, duyuruyu Instagram'dan yaptı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı
  Magazin

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı

Ozan Orhon, eşi Selcan Orhon ve kızı Deniz'le görüntülendi! Eşiyle tanışma hikayesi dikkat çekti
  Magazin

Ozan Orhon, eşi Selcan Orhon ve kızı Deniz'le görüntülendi! Eşiyle tanışma hikayesi dikkat çekti

KÖFN grubu dağıldı mı?
  Magazin

KÖFN grubu dağıldı mı?

Arda Kural'dan şok itiraf!
  Magazin

Arda Kural'dan şok itiraf!

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı
  Magazin

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı

Eski eşi Sinem Akyıldız'ın, "Boşanmayı ben istemedim" sözlerine Onur Atilla'dan flaş cevap!
  Magazin

Eski eşi Sinem Akyıldız'ın, "Boşanmayı ben istemedim" sözlerine Onur Atilla'dan flaş cevap!