Sıla maç için konserini erteledi

Sıla, 6 Temmuz'daki Çeşme konserini A Milli Futbol Takımımızın cumartesi günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacağı maça denk gelmesi nedeniyle ileri bir tarihe aldı.



Şarkıcı, konserini 2 Ağustos'a ertelediğini açıkladı.



Sıla, duyuruyu Instagram'dan yaptı.

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