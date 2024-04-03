Sıla istedi Ebru Polat kaptı

Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınlanan şarkının klip yönetmenliğini Teoman Topçu üstlenirken çekimler için Amerika’dan özel dansçılar getirildi.

Çalışması için oldukça heyecanlı olan Ebru Polat, "Uzun süredir büyük titizlikle üzerinde çalışıyordum. Sezen Aksu şarkısı söylemek hele ki Tarkan’ın yorumladığı bir şarkıyı söylemek oldukça güzeldi. Sıla başta olmak üzere birçok sanatçı bu şarkıyı istemiş ama Megastar okumaları için izin vermemiş. Bana nasip oldu, artık bende bundan sonra dişi Megastarım” dedi.

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