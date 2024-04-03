  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sıla istedi Ebru Polat kaptı

Ebru Polat, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan ve daha önce Tarkan’ın seslendirip kimselere vermediği  "Şımarık" isimli şarkısını Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde yeniden yorumladı.

Sıla istedi Ebru Polat kaptı

Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınlanan şarkının klip yönetmenliğini Teoman Topçu üstlenirken çekimler için Amerika’dan özel dansçılar getirildi.

Sıla istedi Ebru Polat kaptı

Çalışması için oldukça heyecanlı olan Ebru Polat, "Uzun süredir büyük titizlikle üzerinde çalışıyordum. Sezen Aksu şarkısı söylemek hele ki Tarkan’ın yorumladığı bir şarkıyı söylemek oldukça güzeldi. Sıla başta olmak üzere birçok sanatçı bu şarkıyı istemiş ama Megastar okumaları için izin vermemiş. Bana nasip oldu, artık bende bundan sonra dişi Megastarım” dedi.

Sıla istedi Ebru Polat kaptı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Janset'in inanılmaz değişimi
  Magazin

Janset'in inanılmaz değişimi

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı
  Gündem

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Buse Varol, üçüncü çocuk sorusuna ne cevap verdi?
  Magazin

Buse Varol, üçüncü çocuk sorusuna ne cevap verdi?

Gökçe Bahadır'dan oyunculara mesaj
  Magazin

Gökçe Bahadır'dan oyunculara mesaj

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'dan transfer açıklaması
  Magazin

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'dan transfer açıklaması

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...
  Magazin

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...