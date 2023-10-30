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Sıla ile Maltepe'de 100. Yıl coşkusu

Cumhuriyet’in 100. Yılı kapsamında düzenlenen kutlamaların kalbi İstanbul Maltepe Meydanı’nda attı.

Sıla ile Maltepe'de 100. Yıl coşkusu

Onlarca ünlü sanatçı, dansçı ve orkestranın sahne aldığı Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet etkinliğinin sonunda Sıla Gençoğlu sahneye çıktı. Hareketli şarkılarından oluşan repertuvarıyla meydanı dolduran kitleyi coşturan sanatçı, ''Bizler bu akşam fikri hür vicdanı hür bireyler olarak cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağımızın sözünü verdik.'' dedi 

Sıla ile Maltepe'de 100. Yıl coşkusu

İstanbul’un bütün meydanları, yolları ve İstanbul boğazı 100. Yıl kutlamalarında yoğun kalabalık ve coşkuya sahne olunca trafik durma noktasına geldi. 

Sıla ile Maltepe'de 100. Yıl coşkusu

Sıla’yı Rumeli Hisarı’ndaki evinden Maltepe etkinlik alanına İBB zabıta ekipleri motosikletle getirdi. Sıla görkemli sahnede Edis ile Neşet Ertaş'ın 'Neredesin Sen' türküsünü birlikte söyledi. Sıla kendi sahnesinin sonunda Zülfü Livaneli'yi sahneye davet etti.

Sıla ile Maltepe'de 100. Yıl coşkusu

İki sanatçının 'Sevda Değil' şarkısı ile sürpriz düetine  coşkulu kalabalık eşlik etti. Görkemli kutlama gecesininin sonunda Sıla ve Livaneli ile birlikte Edis, Kubat, Duman ve diğer sanatçılar sahnede birlikte yer alarak seyirciyle birlikte final şarkısını söylediler.

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