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Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! Son paylaşımı şok etti!

Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! İşte detaylar...

Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! Son paylaşımı şok etti!

Sıla, Ankara'da sahne aldı.

 Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! Son paylaşımı şok etti!

Şarkıcı, konser karelerini Instagram'dan paylaştı.

Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! Son paylaşımı şok etti!
Sıla'ya beğeni yağdı.

Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! Son paylaşımı şok etti!
Şarkıcı paylaştığı fotoğraflara fotoşop yaptığı görüldü. Omzundan anlaşılan fotoşop ile Sıla, kendisini zayıflattı.

 

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