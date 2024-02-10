Sıla, Ankara'da sahne aldı.

Şarkıcı, konser karelerini Instagram'dan paylaştı.



Sıla'ya beğeni yağdı.



Şarkıcı paylaştığı fotoğraflara fotoşop yaptığı görüldü. Omzundan anlaşılan fotoşop ile Sıla, kendisini zayıflattı.

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