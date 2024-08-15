  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti!

Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti! İşte detaylar...

Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti!

Dilan Polat ile birlikte kara para aklama iddiasıyla tutuklanan ancak geçen aylarda serbest bırakılan Sıla Doğu, verdiği mesajla dikkat çekti.

 Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti!
Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ı etiketleyip kuş ve kalp emojisi koyması dikkat çekti.

Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti!
Doğu, paylaşıma Kül şarkısını etiketledi. Polat'ın tutukluğu ise halen devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı
  Magazin

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'dan kas şov
  Magazin

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'dan kas şov

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı
  Magazin

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı

Evlilik teklifi alan Almila Ada o anları anlattı! "Mutluluktan şakır şakır ağladım"
  Magazin

Evlilik teklifi alan Almila Ada o anları anlattı! "Mutluluktan şakır şakır ağladım"

İskender Paydaş'tan 90'lardan günümüze
  Magazin

İskender Paydaş'tan 90'lardan günümüze

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
  Magazin

'Şahmaran' dizisinden yeni set fotoğrafları sosyal medyayı salladı!