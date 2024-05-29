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Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

Sıla Harbiye'de seyircisine muhteşem bir konser verirken konser sonrası partide yaza damga vurması beklenen İlker Kaleli ile yazdığı yeni şarkısı 'Mesela'yı tanıttı.

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

Sıla Gençoğlu, Harbiye konserinin ikinci gününde şarkıları sesi ve kıyafetleriyle yine unutulmaz bir şova imza attı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser alanını dolduran hayranları sevdikleri şarkılarla mest oldu.

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

Sanatçıyı izleyenler arasında Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa da vardı. Sıla hayranı olan Melisa'nın geçtiğimiz bayram 'Zahmet Olmazsa' şarkısını söylemesi ve Sıla'nın bunu ''Bana en güzel bayram hediyesi oldu.'' yorumuyla paylaşması sosyal medyanın günlerce en çok konuşulan konusu olmuştu. Melisa'nın konserine gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Sıla, ''Bu kez ben ona bir hediye vermek istiyorum.'' dedikten sonra 'Zahmet Olmazsa'yı söyledi.

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

Sıla'nın Harbiye Açıkhava konseri, İlker Kaleli’yle birlikte yazdığı Mesela şarkısı için düzenlenen bir partiye de sahne oldu. Yeni şarkıyı ilk kez konser sonrasında sahne üzerinde düzenlenen lansman partisinde radyocu ve gazeteciler dinledi.

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

Yeni şarkı misafirlerden tam not aldı. Sanatçının hepimizi yerinden oynatacak, yerinde oturtmayacak ritmi yüksek yeni şarkısı 'Mesela' 7 Haziran'da tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlanacak.

Sıla'dan yeni yaz şarkısı geliyor Mesela

ISRARLARA NE BEN NE İLKER KARŞI DURABİLDİK

Sıla İlker Kaleli ile birlikte yazdığı ve dinleyicisiyle buluşturmak için heyecan duyduğu ‘Mesela’ ile ilgili şunları söyledi: ''Albüme saklamayı planlarken Ozan Bayraşa’nın düzenlemesi ve etrafımızda dinlettiğimiz herkesin “Ne olur, hemen çıksın, bekletmeyin bizi” ısrarlarına ne ben ne İlker karşı durabildik. Zıpkın ve zıpır. Ben de heyecandan yerimde duramıyorum.''

 

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