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Sıla'dan 'Sakatlık Bende'

Sıla, büyük beğeni toplayan Sezen Aksu-Ercan Saatçi imzalı o şarkıyı yeniden yorumlayıp yayınladı.

Sıla'dan 'Sakatlık Bende'

 

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, müzikseverleri heyecanlandıran bir projeye daha imza attı. Sıla, sözleri usta sanatçı Sezen Aksu'ya, müziği Ercan Saatçi'ye, düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait olan "Sakatlık Bende" şarkısını yeniden yorumlayarak sevenleriyle buluşturdu.

Sıla'dan 'Sakatlık Bende'

Sıla, bu şarkıyı geçtiğimiz dönemde müzik programı "Çok Akustik"te Ercan Saatçi ile birlikte seslendirmiş "Sakatlık Bende" performansı da izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Gelen olumlu geri dönüşler ve istek üzerine Sıla, şarkıyı stüdyo kaydı olarak hazırlayıp kliplendirdi. Yönetmenliğini R. Hakan Arslan'ın üstlendiği klip, şarkının duygusal atmosferini güçlü görsellerle buluşturuyor. Sıla'nın özgün yorumuyla yeniden hayat bulan eser, müzikseverlere hem nostaljik hem de modern bir deneyim sunuyor.

Sıla'dan 'Sakatlık Bende'

"Sakatlık Bende", geçtiğimiz hafta tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Sıla'nın güçlü vokali ve duygu yüklü yorumu, şarkıyı kısa sürede radyo listelerinde üst sıralara taşıdı.

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