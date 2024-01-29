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Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber

Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber. İşte detaylar...

Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber

Sıla, şubat ayında Ankara, Konya ve İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşecek konserler kapsamında Sıla, 2024 yılında da Türkiye turnesine devam ediyor. 9 Şubat Cuma akşamı TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, 10 Şubat Cumartesi Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de Sıla şarkıları yankılanacak.

Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber
SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE İSTANBULLULARA ÖZEL KONSER

14 Şubat Sevgililer Günü’nde de İstanbul’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek olan sanatçı, romantik şarkılarıyla gönülleri fethedecek. 24 Şubat Cumartesi akşamı da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak olan Sıla, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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