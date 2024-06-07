Sıla'dan Hatay'da ücretsiz stadyum konseri 

Deprem sonrası Kerki Solfej organizasyonuyla Hatay'daki ilk büyük müzik etkinliği yapıldı. Sıla, orkestra elemanları ve tüm teknik ekibin ücret almadan yer aldığı konserin oluşan zorunlu tüm masrafları da Sıla'nın organizatörü tarafından karşılandı.

KONUŞURKEN DUYGULANDI

Sıla şarkı arasında 'Ne kadar koşa koşa geldik anlatamam. Hiç bir zaman unutmamamız gereken zamandan geçtik. Birbirimize moral olmak, nefes alabilmek için geldik. Umarım bir işe yararız.'' dediği konuşmasını duygulanıp boğazı düğümlenince tamamlamakta zorlandı.

Şarkılarıyla deprem mağduru Hatay halkına moral olmaya çalışan Sıla, İlker Kaleli ile birlikte eğitimini üstlendikleri Eylül ve kardeşleri Ekin ve Elif ile sahnede “Yan Benimle” şarkısını söyledi.

YENİ ŞARKISI MESELA YAYINLANDI

Sıla'nın İlker Kaleli ile yazdığı düzenlemesini Ozan Bayraşa'nın yaptığı yeni yaz şarkısı ''Mesela'' bugün tüm müzik platformlarında yayınlandı.

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