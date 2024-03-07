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Sıla’dan duyarlı davranış

Sıla sahne kostümlerini Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışladı. Kostümler düzenlenen özel davette sergilendi

Sıla’dan duyarlı davranış

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu, konserlerinde giydiği 55 adet özel tasarım kıyafetini bağışladı. Sıla, bağışladığı kostümleriyle Kansersiz Yaşam Derneği’nin “Aile Yaşam Desteği” projesi kapsamında kanser hastası çocukların eğitimine katkıda bulundu. Kanser hastası çocukların temel ve okul ihtiyaç masrafları Aile Yaşam Desteği fonundan karşılanacak.

 Sıla’dan duyarlı davranış

Sıla’nın kostümleri önceki gün Kulis Maslak’ta Kansersiz Yaşam Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle sergilendi.

 Sıla’dan duyarlı davranış

Sanat ve cemiyet dünyasının ilgi gösterdiği iyilik davetinde Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz Kocaömer, kanser hastalarına yaptığı katkı için Sıla’ya teşekkür plaketi sundu.

 Sıla’dan duyarlı davranış

KOSTÜMLERİMİN İYİLİĞE DÖNÜŞMESİNDEN MUTLUYUM

Derneğin web sitesi üzerinden yapılacak bağışlar ile yeni sahiplerine ulaşacak kostümler hakkında konuşan Sıla Gençoğlu; “Sahnede mutlulukla giydiğim kostümlerimin iyiliğe dönüşmesinden dolayı çok mutluyum. Kanser hastalığının zorlukları ile mücadele eden ailelere iyilik ve sağlık diliyorum” dedi.

 

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