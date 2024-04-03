  Sıla'dan büyük başarı

Sıla’nın babasının anısına yazdığı yeni şarkısı 'Yağmur', Spotify dünya listesinde. Sıla, tüm Batı-Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan New Music Friday Maghrep listesine 15. sıradan girdi.

Sıla ayrıca güçlü kadın sesleri bir araya getiren Spotify EQUAL Türkiye listesine de girdi.



Geçen hafta yayınlanan 'Yağmur' ile güçlü kalemini bir kez daha ortaya koyan Sıla, bu şarkısını rahmetli babasının değerli hatırasına yazdığını söyledi.

Minik bir notla şarkısını paylaşan Sıla yeni çalışmasıyla ilgili duygularını şöyle ifade etmişti: "Ben babam gittikten sonra yazdım. Siz dilediğinizce kendi dünyanıza salın. Çare bulunamayan durumlarda çaresizliğe ve her koşulda çare bulmaya alışmayı umuyorum. Hepimiz için. Yağmur yıkasın içimizi..."

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