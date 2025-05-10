  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler

Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler. İşte detaylar...

Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Emrah Altıntoprak, Bahtiyar Memili ve geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu, Marmara Park AVM’de sevenleri ile bir araya geldi.

 Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler

Yoğun ilginin olduğu söyleşide oyuncular moderatör eşliğinde merak edilen sorulara cevap verdi.

Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler
"Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusuna Taşçıoğlu, "Oyuncu olmak isteyen gençler dizileri izledikten sonra hayaller kuruyorlar. Her şey bence başarıda bitiyor. Ünlü olmak, popüler olmaktan öte gerçek anlamda başarıyı yakalamak gerekiyor. Çok çalışır ve disiplinli olursanız, hayallerinizin peşinden koşarsanız. Bu da başarıyı getirir. Başka şeylere takılmasınlar. Sadece işlerini iyi yapmaya çalışsınlar. İşinizi iyi yaparsanız bu da başarıyı getirir" yanıtını verdi.

Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler
SETİMİZDE KAOS YOK
Diziden ayrılması sonrası kendisine gelen yorumlardan bahseden Sibel Taşçıoğlu, "Herkes Pembe'nin diziden ayrılmasına üzüldü. Her ne kadar eleştirdikleri, belli bir zaman sevmedikleri bir karakter olsa da Pembe karakteri Türk aile yapısına çok uygun ve herkesin aşina olduğu bir karakterdi. Diziden ayrıldıktan sonra seyircinin ne kadar çok sevdiğini de anlamış oldum" dedi.

 Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler

Emrah Altıntoprak ise, "Sibel Abla 100'üncü bölümde değil de 200'üncü bölümde ayrılsaydı, insanlar yine 'Neden erkende ayrıldı' diye tepki gösterecekti zaten" dedi.

Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler
Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması ve Kızılcık Şerbeti setinde kaosun eksik olmadığı haberlerine ise Taşçıoğlu, "Ben ayrıldıktan sonra 'O diziye gitti' denildi, yok öyle bir şey. 'Hastalığa yakalandı, tedavisi için ayrıldı' dediler, tamamen yalan" dedi. Altıntoprak ise, "Gündem olan bir iş yaptığımız için böyle magazin haberlerinin çıkması normal. Setimizde kaos yok" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Neslihan Atagül'den ilk anne-bebek karesi!
  Magazin

Neslihan Atagül'den ilk anne-bebek karesi!

Serkan Kaya: Benim ayağım uğurludur
  Magazin

Serkan Kaya: Benim ayağım uğurludur

Ünlü isim Hale Soygazi gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı
  Magazin

Ünlü isim Hale Soygazi gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

Pınar Altuğ takıntılarından nasıl kurtuldu? Oyuncu açıkladı!
  Magazin

Pınar Altuğ takıntılarından nasıl kurtuldu? Oyuncu açıkladı!

Ünlü isim Iman Elbani imaj değiştirdi!
  Magazin

Ünlü isim Iman Elbani imaj değiştirdi!

Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
  Gündem

Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!