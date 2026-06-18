Sibel Kekilli: Kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda da Türküm

26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Onur Ödülü takdim edilen Sibel Kekilli, göç filmleri üzerine kendisine yöneltilen soruya; “göç hikayeleri her zaman ilgimi çekiyor. Ama maalesef iyi hikâye her zaman çıkmıyor. Ben Almanya’da doğdum, kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda da ben bir Türküm” diyerek yanıtladı.

26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali bu yıl, dünya sinemasında önemli başarılara imza atan başarılı oyuncu Sibel Kekilli’ye Onur Ödülü takdim etti. Festivalin açılış gecesinde ödülünü alan Kekilli, ödül töreni sonrasında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel bir söyleşide hayranlarıyla bir araya geldi.

Alman Film Müzesi’nde (DeutschesFilmmuseum) gerçekleştirilen , moderatörlüğünü sinema eleştirmeni ve Filmfest München Yeni Alman Sineması Eş Programcısı Urs Spörri’nin yaptığı söyleşide Sibel Kekilli, rol aldığı filmler ve canlandırdığı güçlü kadın karakterler üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncu, canlandırdığı güçlü kadın karakterleriyle ilgili soruyu, “aslında ben bu rolleri özellikle aramıyorum, bu tarz roller beni bir şekilde buluyor diyebilirim” diye yanıtladı.

Fatih Akın’ın yönettiği ve uluslararası alanda büyük ses getiren “Duvara Karşı” filmi hakkında da konuşan Kekilli, göç hikâyelerine her zaman ilgi duyduğunu belirterek; “bu inanılmaz heyecan verici bir durum. Göç hikâyeleri her zaman çok ilgimi çekiyor. Maalesef konuyla ilgili her zaman iyi hikâyeler olmuyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Almanya’da doğdum, kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda ben bir Türk’üm.”



AYRIMCILIK SADECE TÜRKLERE KARŞI DEĞİL, BAŞKA ÜLKE İNSANLARINA KARŞI DA YAPILIYOR

Göçmenlerin yaşadığı sorunların yalnızca Türkiye ve Almanya arasında değil, dünyanın birçok yerinde yaşandığını ifade eden Kekilli, ayrımcılığa da dikkat çekti.

“İnsanlar isimlere takılıyor ama bir insanın isminin Ali ya da Ayşe olması önemli değil. Ayrıca bu ayrımcılık sadece Türklere karşı değil, başka ülke insanlarına karşı da yapılıyor. Bu çok üzücü” diyen Kekilli, “Duvara Karşı” ve “Eve Dönüş” filmlerindeki performansları hakkında yöneltilen soruları da yanıtladı.

Her iki projede de yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten başarılı oyuncu, “iki filmimi de çok seviyorum. Hepsi çok iyi yazılmış senaryolardı. Üzerinde çok çalıştık ve sanırım güzel de oldu” dedi.



GAME OF THRONES” İÇİN 50 KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİM

Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisinde rol alan Sibel Kekilli söyleşide, 50 kişi arasından seçildiği dizideki deneyimlerini de paylaştı. Projeyi öncelikle fantastik bulduğunu, kendisine göre olmadığını düşündüğünü ifade eden Kekilli, “ön yargılı olduğum bir iş çok güzel gelişti ve düşündüğüm gibi sadece fantastik bir iş olmadı. Ve, önce iki bölüm için anlaştığım projede sonrasında uzun süre yer aldım” dedi.

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