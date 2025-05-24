Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlendiği magazin dünyasına bomba gibi düştü.





Çiftin evlendiği iddiaları kısa sürede gündem oldu.



İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre bir evlilik olmadığı söylendi.





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