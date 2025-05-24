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Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?

Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi? İşte detaylar...

Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlendiği magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?
Çiftin evlendiği iddiaları kısa sürede gündem oldu.
Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?

İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre bir evlilik olmadığı söylendi.

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