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Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni

Ünlü şarkıcı Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni... İşte detaylar...  

Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Chamada Prestige Hotel sahnesinde dinleyicileriyle buluştu.

 Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni

Günler öncesinden rezervasyonları tükenen konser, bayram coşkusunu müzikle taçlandırdı.

 Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni

Sahneye, zarafetiyle göz kamaştıran Amor Gariboviç imzalı özel tasarım elbisesiyle çıkan Sibel Can, güçlü sesi ve sahne duruşuyla unutulmaz bir performansa imza attı. Konser boyunca hit olmuş klasik parçalarının yanı sıra, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan Drama albümünden seçtiği şarkılarla da geceye renk kattı.

 Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni

Sanatçının sahnedeki hâkimiyeti, repertuarındaki zenginlik ve seyircisiyle kurduğu sıcak bağ, geceyi tam bir müzik şölenine dönüştürdü. Her anı alkışlarla taçlanan konser, konuklara unutulmaz bir bayram anısı yaşattı.

 Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni

Sibel Can, yaz boyunca vereceği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

 Sibel Can’dan Kıbrıs’ta bayram şöleni

Ayrıca sanatçı, çok yakında yeni albümünden gelecek klip sürpriziyle de gündemde olacak.

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