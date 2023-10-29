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Sibel Can'dan anlamlı Cumhuriyet mesajı

Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan anlamlı Cumhuriyet mesajı... İşte detaylar...

Sibel Can'dan anlamlı Cumhuriyet mesajı

Sibel Can, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Instagram'dan kutladı. Şarkıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

 Sibel Can'dan anlamlı Cumhuriyet mesajı

Can, "Cumhuriyet mirasına sahip çıkmak ve onu daha da ileriye taşımak için hep birlikte kararlı adımlarla ilerliyoruz. Gereken cesareti ise Atamızdan alıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün açtığı bu yolda, çağdaşlığın ışığında tam 100 yıl geçti. Bugün modern Türkiye'nin güzelliklerini, büyüklüğünü ve birliğini kutluyoruz. Gururluyuz, coşkuluyuz ve minnettarız. Yaşamdaki en önemli haklardan biri olan seçme ve seçilme hakkını bu ülkeye kazandırdığı için ve bu ülkenin kadınlarına toplumdaki hak ettikleri konumu sağladığı için bir "Cumhuriyet Kadını" olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve çalışma arkadaşlarına binlerce kez teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun" dedi.

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