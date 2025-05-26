 Sibel Aytan yeni imajıyla Aile Saadeti'nde!

Teşkilat ve Mehmet Fetihler Sultanı dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan, Gassal dizisinde canlandırdığı Elif Hemşire karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu Sibel Aytan, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan Aile Saadeti dizisi kadrosunda yer alan güzel ve başarılı oyuncu, yenilediği tarzı ve dikkat çeken imajıyla da şimdiden merak uyandırdı.

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