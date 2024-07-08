Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Unutulmaz düğünlerin adresi olan Sheraton İstanbul City Center, modern mimarisi, özel menüleri ve eşsiz sunumlarıyla ihtişamlı organizasyonlar için kusursuz bir tercih olarak öne çıkıyor.

Yepyeni bir hayata adım atacak çiftler adına tüm detayları titizlikle planlayan otel, şıklığı ve mükemmel hizmetiyle büyüleyici düğünlere imza atıyor.

Şehrin tam kalbinde, ancak gürültüsünden uzak bir konumda yer alan Sheraton İstanbul City Center, lezzetli yemekleri ve profesyonel ekibiyle en anlamlı günlerinizi unutulmaz kılıyor.

Çiftlerin kendi masallarını yaşayacağı bu özel günde, tüm davetler için ferah ve şık bir ortam sunan otel, düğün hazırlıklarının her aşamasında unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

GELİN VE DAMADA ÖZEL AYRICALIKLAR

Damat ve arkadaşları, The Souq’da düzenlenen eğlenceli “Bekarlığa Veda” partisiyle düğün öncesinde keyifli anlar yaşayabilirler. Gelin ve arkadaşları ise yenilenen SPA'da “gelin hamamı” düzenleyerek geleneksel ile lüksü bir arada deneyimleyebilirler.

Düğünden sonraki gün, yeni evlenen çiftleri yorgunluklarını atmaları için “özel bir masaj” bekliyor. Ayrıca düğün yapacak çiftlere otelin Executive Suite odasında bir gece konaklama hediye ediliyor.

Sheraton İstanbul City Center, gastronomik lezzetler ve eşsiz organizasyonlarıyla hayatınızın en özel gününü bir peri masalına dönüştürüyor.

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