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Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Sheraton İstanbul City Center, en güzel anlarınıza ev sahipliği yaparak size kendi masalınızı yaşama fırsatı sunuyor.

Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Unutulmaz düğünlerin adresi olan Sheraton İstanbul City Center, modern mimarisi, özel menüleri ve eşsiz sunumlarıyla ihtişamlı organizasyonlar için kusursuz bir tercih olarak öne çıkıyor.

Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Yepyeni bir hayata adım atacak çiftler adına tüm detayları titizlikle planlayan otel, şıklığı ve mükemmel hizmetiyle büyüleyici düğünlere imza atıyor.

Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Şehrin tam kalbinde, ancak gürültüsünden uzak bir konumda yer alan Sheraton İstanbul City Center, lezzetli yemekleri ve profesyonel ekibiyle en anlamlı günlerinizi unutulmaz kılıyor.

Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Çiftlerin kendi masallarını yaşayacağı bu özel günde, tüm davetler için ferah ve şık bir ortam sunan otel, düğün hazırlıklarının her aşamasında unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

GELİN VE DAMADA ÖZEL AYRICALIKLAR

Damat ve arkadaşları, The Souq’da düzenlenen eğlenceli “Bekarlığa Veda” partisiyle düğün öncesinde keyifli anlar yaşayabilirler. Gelin ve arkadaşları ise yenilenen SPA'da “gelin hamamı” düzenleyerek geleneksel ile lüksü bir arada deneyimleyebilirler.

Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Düğünden sonraki gün, yeni evlenen çiftleri yorgunluklarını atmaları için “özel bir masaj” bekliyor. Ayrıca düğün yapacak çiftlere otelin Executive Suite odasında bir gece konaklama hediye ediliyor.

Sheraton İstanbul City Center’da masallar gerçek oluyor

Sheraton İstanbul City Center, gastronomik lezzetler ve eşsiz organizasyonlarıyla hayatınızın en özel gününü bir peri masalına dönüştürüyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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