İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta, Boğaz’ın eşsiz manzarasına karşı yer alan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Sevgililer Günü’ne özel programları ile tüm Şubat ayı boyunca misafirlerine romantik ve keyifli anlar yaşatacak. ‘Her formdan aşk’ temasıyla için özenle hazırlanmış menüleri ve unutulmaz anlara imza atacak sürprizleri ile Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da Şubat ayı aşk dolu deneyimleri bir araya getirecek.

Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde özel bir akşam yemeği

Romantik ve samimi bir akşam yemeği tercih eden sevgililer için Executive Şef Giovanni Terracciano tarafından özenle hazırlanan beş aşamalı menü, her lokmasında sanat ve lezzeti bir araya getiriyor. Menü, Yer Elması Çorbası ve Siyah Trüf ile başlıyor, ardından Kavrulmuş Incrapiata, Jumbo Karides, Deniz Tarağı, Ispanak ve Zeytin gibi zarif bir başlangıç geliyor. Ricotta Peyniri, Pazı ve Morel Mantar ile doldurulmuş "Cannelloni", Fırında Domates Sosu ve Fesleğen Yağı ile devam ederken, ana yemek olarak Kısık Ateşte Pişirilmiş Dana İncik, Pancar Turtası, Brüksel Lahanası ve Kekik Sosu sunuluyor. Menü, Narlı Çikolatalı Mus, Kumkuat Kreması, Makaron, Nane ve Limon Sosu ile tatlı bir finalle tamamlanıyor. Bu özel menü, romantik bir atmosferde canlı müzik eşliğinde, misafirlere büyüleyici bir akşam vaat ediyor.

"From İstanbul with Love" konaklama seçenekleri

Sevgilisiyle romantik bir kaçamak yapmak isteyenler için Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Şubat ayı boyunca geçerli özel bir konaklama paketi sunuyor. Sadece 14 Şubat Sevgililer Günü’nde değil, tüm Şubat ayı boyunca aşkı kutlamak isteyen çiftlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Paket dahilinde, romantik oda dekorasyonu ve karşılama ikramları yer alırken, misafirler isteğe bağlı olarak odada özel kahvaltı veya IST TOO'nun büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde açık büfe kahvaltıdan birini tercih edebilirler. Chi, the SPA’nın özel sütlerinde çiftlere özel 45 dakikalık rahatlatıcı masaj ise bu deneyimi taçlandırıyor.

Galentine's Day Özel: Dostlarla lüks bir uluşma

13 Şubat'ta, dostların bir arada unutulmaz Galentine's Day kutlaması yapmaları için Shangri-La Bosphorus, Istanbul lüks ve eğlencenin buluştuğu özel bir deneyime davet ediyor. Otelin en üst katının neredeyse yarısını kaplayan Shangri-La Süit’inde, Osmanlı saray zarafeti ile Asya'nın tasarım öğeleri mükemmel bir uyum içinde bir araya geliyor. Bu eşsiz atmosferde, birlikte keyifli bir gün geçirebiliyor. Rolls-Royce transferiyle başlayacak olan bu özel deneyimde, özel DJ performansı, gurme lezzetlerle dolu dünya mutfağından açık büfe, yenileyici spa deneyimi ve daha fazlası misafirleri bekliyor. 8 ila 20 kişilik gruplar için özel olarak tasarlanan bu paket, arkadaş gruplarına hitap ederek eğlence ve lüksü mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor.

A Chocolate Lover’s Afternoon Tea

Çikolata aşıkları, 6-28 Şubat tarihleri arasında Lobby Lounge’da, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Yannick Alléno ve Aurélien Rivoire'in kurucusu olduğu Alléno&Rivoire Chocolatiers işbirliğiyle hazırlanan Chocolate Lover’s Dream Afternoon Tea ile fransız pastacılığının incelikleri ile tatlı bir kutlama yapabilirler. Afternoon Tea menüsünde, Aurélien Rivoire imzasını taşıyan şekersiz beze bulutu, kremalı gurme brioche ve fıstıklı, çıtır milföy gibi tatlıların yanı sıra, hindi füme ve fırınlanmış biberli kruvasanlar ile biberli dana etli ve mozzarella peynirli ciabatta sandviçler yer alıyor. Bu özel deneyimi bir adım daha ileriye taşımak isteyen misafirler, Yannick Alléno’nun imza lezzetlerinden Saint Honoré ve vanilya, kahve ve çikolata ile hazırlanan tartlarını Lobby Lounge’da keşfedebilirler.

Alléno&Rivoire Chocolatier

Aşkı en tatlı şekilde ifade etmenin yolu, Alléno & Rivoire Chocolatiers’ın Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı ‘Birch Hearts’ ve ‘Little Hearts’ koleksiyonundan geçiyor. Kremsi ve gevrek dokuların büyüleyici uyumuyla hazırlanan bu eşsiz çikolatalar, Lobby Lounge’da 6 Şubat itibariyle satışa sunuluyor. Sevenlerin birbiriyle paylaşması ya da misafirlerin kendilerini şımartması için mükemmel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor.

Rose Love Spa Escape

Şubat ayı boyunca Chi, The Spa, aşkın ve huzurun buluştuğu Rose Love Escape deneyimiyle ruhu ve bedeni yenileyen bir kaçış sunuyor. Gül ve mumlarla dekore edilmiş özel spa süitlerinde gerçekleşen bu ritüel, önce 30 dakikalık hamam köpük masajı ile başlıyor, ardından ılık gül yağıyla uygulanan 60 dakikalık Total Relax masajı ile devam ediyor. Gül özlerinin büyüleyici kokusu eşliğinde sunulan bu terapi, dinginlik ve rahatlama vadediyor. Terapiler, özel ikramlarla tamamlanırken, misafirler için yıl boyunca geçerli özel indirim çekleri de sunuluyor.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un gelecek etkinlikleri ile ilgili otelin instagram hesabını ve Shang Palace hesabını takip etmeyi unutmayın.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için +90 212 275 8888 nolu numaradan iletişime geçebilir veya slib@shangri-la.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

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