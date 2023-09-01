Sezon öncesi enerji depoladı

Bu seferki rotalarını Çeşme’ye çeviren anne kız güzel bir hafta geçirdiler.

Çeşme’ye tatile giden Seren Fosforoğlu işler başlamadan ve yaz bitmeden bir kafa dinlemek ve kendine gelmek isteyen güzel oyuncu plajda bu güzel pozları verdi.

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