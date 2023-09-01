  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sezon öncesi enerji depoladı

Oyuncu Seren Fosforoğlu geçtiğimiz ay boşandıktan sonra kızı Nil’i alarak okul öncesi son bir kez daha tatile çıktılar.

Sezon öncesi enerji depoladı

Bu seferki rotalarını Çeşme’ye çeviren anne kız güzel bir hafta geçirdiler.

Sezon öncesi enerji depoladı

Çeşme’ye tatile giden Seren Fosforoğlu işler başlamadan ve yaz bitmeden bir kafa dinlemek ve kendine gelmek isteyen güzel oyuncu plajda bu güzel pozları verdi. 

Sezon öncesi enerji depoladı

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tuğba Yurt’a 20 bin kişilik dev koro
  Magazin

Tuğba Yurt’a 20 bin kişilik dev koro

Rubato'dan Bodrum'da sezon finali
  Magazin

Rubato'dan Bodrum'da sezon finali

Seçil Gür'den yazın son hiti geldi
  Magazin

Seçil Gür'den yazın son hiti geldi

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje
  Magazin

Serdar Ortaç'tan sürpriz proje

Ünlü oyuncu Fırat Tanış ilk kez sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını paylaştı
  Magazin

Ünlü oyuncu Fırat Tanış ilk kez sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını paylaştı

Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi