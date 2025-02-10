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Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi

Milyader iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, davete katıldı. İşte detaylar...

Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi

Bir süredir yurt dışında yaşayan milyarder iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, New York'ta katıldığı davet çıkışında görüntülendi.

 Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi

Milyarder iş insanı, etkinliğe tarzıyla damga vurdu. Siyahlar içerisinde olan SBK, Amerika basınının da gündemine oturdu.

 Sezgin Baran Korkmaz New York'ta davet çıkışı görüntülendi


Fit haliyle de dikkat çeken iş insanı, objektiflere böyle yansıdı.

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