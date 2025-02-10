Bir süredir yurt dışında yaşayan milyarder iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, New York'ta katıldığı davet çıkışında görüntülendi.

Milyarder iş insanı, etkinliğe tarzıyla damga vurdu. Siyahlar içerisinde olan SBK, Amerika basınının da gündemine oturdu.



Fit haliyle de dikkat çeken iş insanı, objektiflere böyle yansıdı.

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