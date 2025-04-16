 Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi

Bir süredir Amerika'da yaşayan milyarder iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın milyonluk jeti görüntülendi.



Eski jetini 17 milyon dolara Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’ya satan iş insanı kendisine yenisini aldı.



Korkmaz'ın değeri 73 milyon dolar olduğu öğrenilen Global 7500 model özel jeti ilk kez görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan milyon dolarlık jetin sahibinin kısa sürede Korkmaz'ın olduğu ortaya çıktı.

İş insanının jeti Amerika basınının da gündem oldu.



Katıldığı davetlerde tarzıyla dikkat çeken Korkmaz'ın jeti de çok konuşuluyor.

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