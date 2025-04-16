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Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi

Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi

Bir süredir Amerika'da yaşayan milyarder iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın milyonluk jeti görüntülendi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi
Eski jetini 17 milyon dolara Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’ya satan iş insanı kendisine yenisini aldı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi
Korkmaz'ın değeri 73 milyon dolar olduğu öğrenilen Global 7500 model özel jeti ilk kez görüntülendi.

 Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi

Sosyal medyada paylaşılan milyon dolarlık jetin sahibinin kısa sürede Korkmaz'ın olduğu ortaya çıktı.

 Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi

İş insanının jeti Amerika basınının da gündem oldu.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi
Katıldığı davetlerde tarzıyla dikkat çeken Korkmaz'ın jeti de çok konuşuluyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 73 milyon dolarlık jeti ilk kez görüntülendi

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