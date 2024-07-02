 Sezer Dermenci ve Ivana Sert'ten nostalji dolu yaz kutlaması

Sezer Dermenci, işletmesini yaptığı Ayşe Hanım Konağı'nda unutulmaz bir yaza merhaba partisi düzenledi.

70'ler gecesi konseptli bu muhteşem etkinlikte, eşi Ivana Sert ile birlikte misafirlerini ağırlayan Dermenci, konuklarına nostaljik ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Etkinliğe katılan ünlü sanatçılar Işın Karaca, Buray, Cem Belevi ve Tayfun Duygulu'nun performansları geceye renk kattı. Cem Belevi geceye sevgilisi Nergis Nasrrullaveya ile katıldı.

Gecenin başından sonuna kadar coşku ve eğlence hiç eksik olmadı. Davetliler, sanatçıların sahne performanslarıyla adeta büyülendi.



Özellikle Buray için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması, gecenin en dikkat çekici anlarından biriydi. Sürpriz pastanın karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Buray, "Hayatımda hiç bu kadar şımartılmadım. 40 yaşına girmişim ama ruhum 25 hissediyor. Herkese teşekkür ederim," diyerek duygularını dile getirdi. Bu samimi ve içten anlar, davetliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.



Geceye damgasını vuran bir diğer detay ise kapıdaki klasik otomobiller oldu. Zarif ve nostaljik araçlar, davetlilerin büyük beğenisini topladı ve etkinliğe ayrı bir hava kattı. Konuklar, klasik otomobillerin yanında fotoğraflar çektirerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.



Ayşe Hanım Konağı'ndaki bu eşsiz gece, müzik ve nostaljinin harmanlandığı, keyif dolu anılarla dolu bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

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