Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu, evlendi.



Son olarak Yabani dizisiyle ekranda olan oyuncunun düğünü ailesi ve arkadaşları katıldı.



Oyuncular, Arıçay'ın düğününden fotoğraf ve video paylaştı.

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