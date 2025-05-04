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Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu evlendi

Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu evlendi. İşte detaylar...

Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu evlendi

Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu, evlendi.

Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu evlendi
Son olarak Yabani dizisiyle ekranda olan oyuncunun düğünü ailesi ve arkadaşları katıldı.

Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu evlendi
Oyuncular, Arıçay'ın düğününden fotoğraf ve video paylaştı.

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