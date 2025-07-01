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Sezen Aksu yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları'yla dünya listesinde

Sezen Aksu yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları'yla dünya listesinde... İşte detaylar...

Sezen Aksu yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları'yla dünya listesinde

Sezen Aksu'nun, Paşa Gönül Şarkıları albümü ses getirmeye devam ediyor.

 Sezen Aksu yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları'yla dünya listesinde

Sanatçının albümü, dünya çapında en çok dinlenen albümler arasında altıncı sırada yer aldı.

Sezen Aksu yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları'yla dünya listesinde
Aksu'nun eserleri listeden düşnmüyor.

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