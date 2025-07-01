 Sezen Aksu yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları'yla dünya listesinde

Sezen Aksu'nun, Paşa Gönül Şarkıları albümü ses getirmeye devam ediyor.

Sanatçının albümü, dünya çapında en çok dinlenen albümler arasında altıncı sırada yer aldı.



Aksu'nun eserleri listeden düşnmüyor.

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