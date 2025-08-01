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Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını Hatıra Ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını Hatıra Ormanı ile yaşatacak. İşte detaylar...

Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını Hatıra Ormanı ile yaşatacak

Türkiye'nin önde gelen değerli sanatçılarından Sezen Aksu, 2022 yılında hayatını kaybeden yakın dostu Pakize Suda anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Erzurum Taşağıl sahasında 5 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidanlar dikildi.

 Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını Hatıra Ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, 2008 yılında değerli müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümüyle de Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.

 Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını Hatıra Ormanı ile yaşatacak

Ayrıca Aksu; 2015’de söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut, 2018’de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu, 2019 ‘da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi, 2021’de Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı sahalarının her biri için 5 bin fidan, 2022’de Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık sahasına 6 bin fidan, 2023’te Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye sahasına 5 bin fidan ve son olarak da 2024’te Egemen Bostancı anısına Kilis Yeniyurt sahasına 5 bin bağışlamıştı. Pakize Suda Hatıra Ormanı ile Sezen Aksu’nun katkılarıyla oluşturulan toplam 10 farklı hatıra ormanında toprakla buluşan fidan sayısı 50 bine ulaştı. TEMA Vakfı gönüllüsü Sezen Aksu'ya, fidan bağışlarıyla oluşturulan Hatıra Ormanları ile ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve doğal varlıkları koruma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

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