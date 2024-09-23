Sezen Aksu'nun izinden gidiyor

Sezen Aksu, Melike Şahin ve Gülşen gibi ünlü isimleri kendisine örnek aldığını söyleyen Çağlalay, ''Hedefim müzik alanında Türkiye’de sayılı kişilerden biri haline gelmek. Kendi bestelerimi seslendirmeyi tercih ediyorum ve buna devam edeceğim çünkü bu sektörde üretememek bana sürekliliği sağlamayacağımı düşündürüyor'' diye konuştu.

Hayranlarına müjdeli bir haber veren genç şarkıcı, yakın zamanda yeni şarkısını çıkaracağını söyledi. Kendine ait besteleri de bulunan Çağlalay, Sezen Aksu gibi kendi bestelerini seslendirdiğini söyledi.

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