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Sezen Aksu’nun efsane şarkılarını kanunla buluşturdu

Ünlü sanatçı Onur Asım Şenocak, unutulmayacak bir çalışmayla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sezen Aksu’nun efsane şarkılarını kanunla buluşturdu

Müthiş bir enstrümantal albümle usta sanatçı Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerini buluşturan Şenocak, “Kanun Namına Sezen Aksu” albümüyle kalplere dokunacak. Minik serçe Sezen Aksu’nun geçmişten bugüne uzanan 9 klasik eseri bu çalışmayla enstrümantal tarzda bir kez daha hayat bulacak. “Ah İstanbul” ile eski anılar yeniden canlanacak, “Sarı Odalar” geçmişe götürmeden edemeyecek. 

Sezen Aksu’nun efsane şarkılarını kanunla buluşturdu

Onur Asım Şenocak’ın müthiş kanun performansıyla renklenecek olan çalışma, enstrümantal müzik hayranlarının başucu albümü olacak. İlk klibini İhsan Menkü yönetmenliğinde “Vay” isimli şarkıya çeken Şenocak, duygusal rüzgarlar estirecek.

Onur Asım Şenocak’ın “Kanun Namına Sezen Aksu” isimli albümü 15 Aralık’tan itibaren tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…

 

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