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Sezen Aksu’dan Paşa Gönül Şarkıları albümü

Sezen Aksu’dan Paşa Gönül Şarkıları albümü... İşte detaylar...

Sezen Aksu’dan Paşa Gönül Şarkıları albümü

Sezen Aksu’nun, sekiz yıllık bir aranın ardından çıkardığı yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları dinleyici ile buluştu. Albüm toplam 16 şarkıdan oluşuyor.

 Sezen Aksu’dan Paşa Gönül Şarkıları albümü

Paşa Gönül Şarkıları ismiyle uyumlu biçimde kişisel hikayeler anlatıyor. Ağırlıklı olarak sözü ve/veya bestesi Sezen Aksu’ya ait şarkıları içeren albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin de eserleri yer alıyor.

 Sezen Aksu’dan Paşa Gönül Şarkıları albümü

Albümdeki şarkıların düzenlemelerinde ise Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Onno Tunç gibi müzisyenlerin imzaları bulunuyor. Albümün tanıtım kareleri, fotoğraf sanatçısı Osman Yalın’a, kapak tasarımı ise Ali Taran’a ait.

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