  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sezen Aksu'dan 'Aklıselime çağrımdır! yazısı!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan 'Aklıselime çağrımdır! yazısı! İşte detaylar...

Sezen Aksu'dan 'Aklıselime çağrımdır! yazısı!

Sezen Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolarda yaşananlar sonrası sessizliğini bozdu.

Sezen Aksu'dan 'Aklıselime çağrımdır! yazısı!

Sanatçı, 'Aklıselime çağrımdır! başlıklı yazısıyla seslendi.

Sezen Aksu'dan 'Aklıselime çağrımdır! yazısı!

Aksu, "Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum. Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Doğukan Manço'dan babası Barış Manço itirafı!
  Magazin

Doğukan Manço'dan babası Barış Manço itirafı!

Erdi ve Emre Kızgır Kardeşler, internette devrim yaptılar!
  Magazin

Erdi ve Emre Kızgır Kardeşler, internette devrim yaptılar!

Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!
  Cemiyet

Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!

Onur Büyüktopçu neden dört senedir ekranda yok? İki ayda nasıl 15 kilo verdi?
  Magazin

Onur Büyüktopçu neden dört senedir ekranda yok? İki ayda nasıl 15 kilo verdi?

Hastaneye kaldırılan İrem Derici sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
  Magazin

Hastaneye kaldırılan İrem Derici sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Okan Yalabık'tan proje açıklaması
  Magazin

Okan Yalabık'tan proje açıklaması