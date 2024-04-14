  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Şeyma Subaşı, tatiline devam ediyor.

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı
Sosyal medya fenomeni yatak odasından karelerini paylaştı.

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı
Subaşı'nın çiçekli bornoz giydi.

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı
Göğüs dekolteli ayna selfesi yapan sosyal medya fenomeni,

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı

karelerini Instagram'dan yayınladı.

Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı
Subaşı, bir süredir yurt dışında tatil yapıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu
  Magazin

Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Bambaşka biri oldu

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!
  Magazin

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!

Acun Ilıcalı dönüm noktasını açıkladı
  Magazin

Acun Ilıcalı dönüm noktasını açıkladı

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti
  Magazin

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti

Ünlü iş insanından sürpriz nişan
  Cemiyet

Ünlü iş insanından sürpriz nişan

Ünlülerin doktoru sağlık için verdiği tavsiye hayat kurtarıyor
  Yaşam - Sağlık

Ünlülerin doktoru sağlık için verdiği tavsiye hayat kurtarıyor