Şeyma Subaşı yatak odasından çiçek desenli bornozlu karelerini paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Şeyma Subaşı, tatiline devam ediyor.



Sosyal medya fenomeni yatak odasından karelerini paylaştı.



Subaşı'nın çiçekli bornoz giydi.



Göğüs dekolteli ayna selfesi yapan sosyal medya fenomeni,

karelerini Instagram'dan yayınladı.



Subaşı, bir süredir yurt dışında tatil yapıyor.

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