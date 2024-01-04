 Şeyma Subaşı uzun bir aradan sonra sahile indi! Kırmızı bikinisiyle dikkat çekti!  

Şeyma Subaşı, tatiline devam ediyor.



Sosyal medya fenomeni, bu defa deniz keyfi yaptı.



Subaşı, teknede ve sahilde çektirdiği kareleri paylaştı.



Sosyal medya fenomeninin kırmızı bikinili kareleri binlerce beğeni aldı.

Subaşı'nın fit fiziği dikkat çekti.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evli kalan Şeyma Subaşı,



sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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