 Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Oyuncu oluyor! Bakın hani konuda yeni nesle kendini örnek gösteriyor?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şeyma Subaşı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzaklara gideceğini belirten sosyal medya fenomeni, "Tatil mi yoksa iş mi?" sorusuna, "Hem iş hem tatil... Önceden Bali-İstanbul yapıyordum. Şimdi Miami-İstanbul olacak" yanıtını verdi.



"Uçak biletlerime harcıyorum, evet hala business uçuyorum. Paralarım uçaklara gidiyor" sözleriyle gündem olan Subaşı, "Sonradan bende baktım, uçağın yanında güllerle fotoğraf koymuşum. Bana, 'Bakın size şey yapıyorum' değildi o. Doğru ama özel uçaktan fotoğraf koymak ekstraymış" dedi.



Sosyal medya fenomeni, "Yeni nesile örnek olabiliyorum diyebiliyor musunuz?" sorusuna, "Yeni jenerasyonu ve nesili görünce kendime ders alıyorum. Demek bende böyle enerji mi veriyomuş diye! Aslında tam tersi... Belli bir yerde örnek oluyorum, güzel olmuş. Belli yerde mesela onlardan öğreniyorum, 'Bende böyle antipatik ve iticiymişim" yanıtını verdi. Sosyal medya fenomeni, "Antipatik olanlar neler?" sorusuna ise, "Zaten her şey açık değil mi?" cevabını verdi.



Sinema projesi olacağını belirten Subaşı, "Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı bilmiyorum. Bence yapacağım" dedi. Sosyal medya fenomeni, "Devamı gelir mi?" sorusuna, "Benden dizi oyuncusu olmaz. Öyle bir tutkum yok. Birazcık daha fazla huzur ve sakinlik istiyorum" yanıtını verdi.

Marlon Teixeria ile birlikte olan Subaşı, evlilikle ilgili sorulara, "Özel birisi... İki defa evlenip, boşanmışım ne evlenmesi... Allah bilir. Güzel bir şey yaşıyorum, güzel duygular. Dört gün burada kaldı. Ülkemize hayran oldu" diye cevap verdi.

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