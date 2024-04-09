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Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı

Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı

Şeyma Subaşı, Bali tatiline devam ediyor.

Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı
Sosyal medya fenomeni bikinili karelerini paylaştı.

Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı
Mohammed Alsaloussi ile eylül ayında boşandıktan sonra hayatını kimseyi almayan Subaşı'nın boynundaki

 Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı

kalpli kolyesi merak uyandırdı.

Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı
Son dönemdeki paylaşımlarında sosyal medyanının yüzünün gülmediği görülüyor.

Şeyma Subaşı Bali tatilinden bikinili pozlarını paylaştı
Subaşı, tatilinden videolarını da yayınlıyor.

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