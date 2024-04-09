Şeyma Subaşı, Bali tatiline devam ediyor.



Sosyal medya fenomeni bikinili karelerini paylaştı.



Mohammed Alsaloussi ile eylül ayında boşandıktan sonra hayatını kimseyi almayan Subaşı'nın boynundaki

kalpli kolyesi merak uyandırdı.



Son dönemdeki paylaşımlarında sosyal medyanının yüzünün gülmediği görülüyor.



Subaşı, tatilinden videolarını da yayınlıyor.

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