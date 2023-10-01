Şeyma Korkmaz yeni diziye dahil oldu

Şeyma Korkmaz, atv ekranlarında her cumartesi yayınlanan Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını yaptığı, Serkan Birinci'nin yönettiği Kardeşlerim dizisine dahil oldu.

Oyuncu Şeyma Korkmaz 99. bölümden itibaren Süsen karakterinin annesi Süreyya karakterine hayat verecek.

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