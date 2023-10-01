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Şeyma Korkmaz yeni diziye dahil oldu

Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz yeni diziye dahil oldu. İşte detaylar...

Şeyma Korkmaz yeni diziye dahil oldu

Şeyma Korkmaz, atv ekranlarında her cumartesi yayınlanan Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını yaptığı, Serkan Birinci'nin yönettiği Kardeşlerim dizisine dahil oldu.

Şeyma Korkmaz yeni diziye dahil oldu

Oyuncu Şeyma Korkmaz 99. bölümden itibaren Süsen karakterinin annesi Süreyya karakterine hayat verecek.

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