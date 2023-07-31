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Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete taşındıktan sonra tatile çıktı

Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete taşındıktan sonra tatile çıktı. İşte detaylar...

Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete taşındıktan sonra tatile çıktı

Oyuncu Cüneyt Mete, kendi gibi oyuncu olan eşi Şeyma Korkmaz ile birlikte Bodrum Inone Mucho Selection hotelde tatil yaparken görüntülendi. Mete, "Dizimizin dördüncü sezon çekimlerine 15 gün kaldı. Eşimle son bir tatil yapmak istedik. Sonra koca bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete taşındıktan sonra tatile çıktı
Şeyma Korkmaz ise, "Büyük bir ev taşıma olayı yaşadık. Pestilim çıktı. Annem, babam ve eşimle kısa bir tatil için geldik. Bir yandan gelen senaryolar var. Onları okuyorum. İyi bir proje ile ekranda olmak istiyorum. Kısmet” dedi.

Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete taşındıktan sonra tatile çıktı

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