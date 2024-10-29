 Şeyma Korkmaz İspanya'da yeniden gündemde

Yurt dışına en çok satılan dizilerin başında gelen ve ülkemizde 8 sezon süren “Beni Affet” dizisinin başrol oyuncusu Şeyma Korkmaz en son yer aldığı “Kardeşlerim” dizisinin İspanya’da yayınlanması ile tekrar gündemde.



Geçtiğimiz yıllarda “Kuruluş Osman”, “Bir Küçük Gün Işığı” dizilerinin yurtdışında yayınlamasıyla yurtdışında popülaritesi zirve yapan güzel oyuncu Şeyma Korkmaz İspanya’nın popüler dergisi Semana için María Yolanda Gómez’e özel röportaj verdi.

Yeni proje var mı? sorusuna “Kafama yatan, inandığım bir proje olursa ekranda olmayı planlıyorum. Kesintisiz 11 sezondur çalışıyorum. Az bir nefes almamda lazım. Kısmet hep beraber göreceğiz” dedi.

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