‘Seyirci gelmezse bizi rezil ederler’

Mekanın açılışını yapıp kurdelesini kesen Şafak Sezer ve ekibi 12 Ocak'ta seyircinin beğenisine sunacağı filmiyle alakalı konuştu.

Şafak Sezer,” Türkiye mutfak konusunda çok başarılı, dünya çapında. Burası da öyle bir restourant. Hayırlı olsun’ diye lafa başlayan Şafak Sezer,” Tüm ekip olarak bizde buradayız. Filminiz 12 Ocak'ta sinemalarda olacak ama sadece sinemalarda. Hamuru güzel, ekmeği iyi, eti güzel pişmiş bir iş oldu. Kadrosunda yıllardır hepimizin tanıdığı duayen sanatçılar rol aldı. Sadece sinemalarda olmasını da detaylı bir şekilde belirtelim. Uzun süre sinemada kalacak çünkü” dedi.

Yapımcıların son dönemde beyaz perde yerine dijital platformlara sinema filmi yapmasını diline dolayan Şafak Sezer,” Biz beyaz perdeden geldik, oradan gideceğimiz için genellikle beyaz perde ile aşırı neşiriz. Perdenin beyazı olsun bizim için. Zaten eski Hacivat, Karagözcüyüz” dedi. Filmde rol alan oyuncu arkadaşı Kubilay Penbeklioğlu’nun ,” Beyaz perde er meydanıdır. O yüzden kimse o er meydanına çıkamıyor” dediği sırada Şafak Sezer,” Bizi rezil ederler seyirci gelmezse sinema salonuna” diye konuşup tüm ekibi kahkahaya boğdu.

Usta şefler Ayvaz Akbacak ve Mehmet Buçter’in sunumuyla tüm ekip güzel bir gece geçirdi.

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